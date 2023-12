Spalletti: “Sono troppo innamorato del calcio. Scudetto? L’Inter ha molte potenzialità che servono per vincere”

Il commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti ha rilasciato un’intervista a TG Poste: “La notizia della mia presenza tra i tre migliori allenatori per il FIFA The Best 2023 è stata accolta con grandissimo entusiasmo da parte mia, sono in un podio di grandissima qualità e sono già felice di essere lì. Auguro ai miei avversari di poter vincere perché è un podio di grandissima levatura”.

Sul cammino nell’Europeo: “Non esiste un girone facile nel calcio, anche perché se la guardiamo dalla prospettiva dei nostri avversari aver beccato l’Italia come squadra di quarta fascia è ancora più difficile da accettare. Noi abbiamo la nostra storia, dobbiamo fare l’Italia dentro questa competizione. Siamo i campioni in carica e abbiamo l’obbligo di andare lì e fare l’Italia, quella che tenta di rivincere”.

Sulla lotta scudetto: “Io non posso essere a favore di nessuno, però è chiaro che l’Inter ha molte potenzialità che ci vogliono per vincere”.

Sull’avventura a Napoli: “Ci sono affezionato perché ho usato Napoli per riuscire a vincere questo Scudetto. La loro passione, la loro partecipazione emotiva hanno sistemato molte cose del mio percorso. E’ venuto fuori un lavoro relazione di tutte le componenti eccezionale e questo ha permesso di fare questo percorso bellissimo. De Laurentiis? Lui ha il suo ruolo, le sue idee. Alcune cose io le ho usate e sono state importanti perché arrivassimo a questo obiettivo, è una persona capace e intelligente. Altre cose è stato meglio lasciarle da parte perché avrebbero potuto creare intralcio piuttosto che tentativo di andare nel futuro”.

Foto: Instagram Azzurri