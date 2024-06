Spalletti: “Sono stati troppo più forti di noi. La differenza l’ha fatta la freschezza”

Intervenuto ai microfoni di Rai, il commissario tecnico della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, ha così parlato dopo la sconfitta per 1-0 contro la Spagna: “La differenza l’ha fatta la freschezza, loro lo erano più di noi. Spesso avevamo letture in ritardo. La chiave del problema è sempre la stessa: eravamo sotto livello per reazione, per accompagnare, per ritornare poi sui retropassaggi a riguadagnare posizioni basse. Erano più freschi di noi e ci hanno creato problemi con la velocità di scelte”.

“Quando sono entrati 3-4 giocatori più freschi abbiamo recuperato più palloni alti, abbiamo creato situazioni che potevano portarci a pareggiarla, ma loro sono stati troppo più forti di noi. Hanno vinto meritatamente”.

“Croazia? Dipende da come ci arriviamo. la differenza la facciamo sempre noi, con la possibilità di scelte che abbiamo. Se non le abbiamo, diventa difficile”.

Foto: Instagram Azzurri