Spalletti: “Sono stati superiori. Potevamo fare una scelta diversa, aspettarli al limite dell’area, invece li abbiamo sfidati e ne abbiamo pagato le conseguenze”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato a Sky dopo la sconfitta con il Barcellona in Europa League.

Queste le sue parole. “Bisogna essere onesti, loro sono partiti molto meglio di noi. Il raddoppio di De Jong ha reso tutto difficile, poi quando siamo rientrati in partita abbiamo subito anche il terzo gol ed è diventato ancora più complicato. C’è un grande dispiacere, stasera si era ricreato il clima Napoli: ci abbiamo messo tanta fatica per essere qui tutti insieme, questo ci lascia doppiamente dispiaciuti, forse più del risultato. Però abbiamo fatto anche delle cose fatte bene e da quelle dobbiamo ripartire”.

Sulla partenza negativa: “Prima di tutto io sono sempre il primo responsabile quando la squadra non riesce ad avere un atteggiamento corretto. E poi forse in quei momenti lì abbiamo tentato di tenerla ancora di più per andare contro a quella che poteva essere una risposta agli avversari per non farci vedere intimoriti. Volevamo andare contro alla loro veemenza di venirci addosso, non siamo stati bravi a trovare i giocatori fra le linee, il trequarti soprattutto. Non siamo riusciti a uscire e loro hanno continuato sicuri della loro forza”.

C’è una difficoltà del calcio italiano? “Vedo tante squadre che fanno un calcio più feroce e propositivo: è chiaro che se si va a confrontarsi con alcune squadre straniere, come noi al Barcellona e la Lazio al Porto, si torna lì. Noi abbiamo la possibilità di avere di livello altissimo tutti quei giocatori che ha un avversario come il Barcellona? Averli tutti renderebbe diverso il confronto visto stasera. Però per quanto riguarda il calcio italiano, in generale, io vedo linee difensive che vogliono giocare alte. Magari si poteva fare una scelta diversa, aspettare il Barça al limite dell’area, invece l’abbiamo sfidato e ne abbiamo pagato le conseguenze. In generale ora le squadre italiane sono allineate verso un calcio propositivo, che ti sfida senza troppi tatticismi”.

Su Insigne: “Sono in molti che apprezzano quello che ha fatto in questi anni, fino alla fine abbiamo bisogno di lui. Dispiace per i fischi alla sostituzione”.

Foto: Twitter Napoli