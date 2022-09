Spalletti: “Sono felicissimo di essere l’allenatore del Napoli. Sarri? La qualità di gioco della Lazio è riconoscibile”

Alla vigilia della partita contro la Lazio, l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa. Molti i punti toccati.

Sulla partita contro la Lazio di Sarri, queste le sue parole: “La qualità del suo calcio è riconoscibile, da un punto di vista di sistema è abbastanza rigido con il 4-3-3, ma ogni tanto ci si passa poi però i sistemi si deformano, perché non si rimane sempre 4-3-3. E si va a prendere quegli spazi, i vuoti che la squadra avversaria lascia, per cui è un qualcosa che i calciatori si devono adattare ad uno scenario differente. Dovremo andare a prenderci questi vuoti, essere bravi a trovarli per fare un’azione di calcio offensiva, anche se purtroppo non sono sulla trequarti. La Lazio secondo me ha il nostro valore e anche l’anno scorso era così: ora le partite hanno una importanza massima, tutte, perché tutte rispondono a tre punti. Se non l’hai fatti la partita precedente, sono anche evidenziati dal giallo fosforescente”.

Parlando della chiusura del mercato, ha detto: “Sono felicissimo di essere ancora l’allenatore del Napoli, le mie ambiziosi sono ad un livello di qualità altissimo e quasi inarrivabile, ma non garantisco niente. Se volete io il Napoli lo alleno volentieri”.

Spalletti ha risposto anche a domande sui giovani acquisti del Napoli. Riguardo Kvaratskheila e alle ultime due partite il tecnico si è cosi espresso: “Sono cose normali, dipende anche dalla forza dell’avversario, della condizione in quel momento, è uno che viene da un paese differente, abituato a cose diverse, un po’ di conoscenza serve sempre, per trovare la scorciatoia all’adattamento si bruciano più energie e ti manca qualcosa. Sono periodi, il rodaggio bisogna farlo”. Raspadori dove può giocare? “E’ uno duttile, uno che va in questi vuoti, li riconosce, la palla addosso la sa reggere, non gli dà fastidio la marcatura perché ha forza. In questa liquidità di calcio può fare l’esterno, la mezzala, la punta, il trequartista, si adatta a quello che dicevamo prima”.

Foto: Twitter Napoli