Spalletti: “Simeone sarà con noi a Verona. Mercato? Difficile parlare di chi arriverà”

Lunedì 15 agosto è in programma la sfida tra Hellas Verona e Napoli. Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato anche del mercato, a partire da Giovanni Simeone: “Se verrà a Verona? Se è tutto ok certo che viene, lo stiamo aspettando, se restate lo salutate anche voi. È uno di cui abbiamo bisogno e Napoli è ciò di cui lui ha bisogno, è un acquisto corretto”. Poi, sui rinforzi che si attende: “Per me è scorretto parlare di chi non ho a disposizione, mancanza di rispetto per chi ha pedalato in questo periodo, accettando tutto e mettendosi a disposizione. Di quelli che verranno è difficile parlare”.

Poi, il tecnico ha dato un giudizio generale sulla sessione attuale di acquisti e cessioni: “C’è ancora tempo e ci sono 12 punti a disposizione prima della fine del mercato, ma è chiaro che dobbiamo vedere cosa succederà. È un mercato lento per le difficoltà finanziarie di tutte le squadre, lo sappiamo, tutti stanno più attenti ad essere spregiudicati, c’è un inizio ancora più anticipato e questo diventa una maggiore complessità e bisogna aspettare il tempo corretto per la società e gli operatori per completare la rosa”.

Infine, su Sirigu: “È arrivato in ottima condizione, ma come ha richiesto lui da ottima persona e professionista, ha doppiato qualche allenamento subito perché aveva bisogno di stare subito in porta, le misure, le distanze, le situazioni”.

Foto: Twitter Napoli