Spalletti: “Siamo stati un po’ leggeri. Retegui? Ha fatto ciò che doveva fare”

Intervenuto ai microfoni della Rai, il commissario tecnico della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, ha così parlato dopo l’amichevole vinta per 2-1 contro il Venezuela: “Secondo me abbiamo fatto delle cose fatte bene, i ragazzi hanno riconosciuto i vantaggi che dovevamo prendere quando avevamo palla. Anche se siamo stati leggeri. Se si commettono errori come il rigore o come il gol è inutile parlare di sistemi, di calcio. Poi però abbiamo fatto una buona partita sia con la difesa a 3 che poi col 4-3-3”.

Poi ha proseguito: “Per quello che ci riguarda non è mai un caso quello che succede… Poi si viene a lavorare per dare una direzione alla squadra. Da un punto di vista dell’impatto fisico serve mettere qualcosa in più, perché a volte siamo superficiali a prescindere dal sistema. Prima dobbiamo mettere a posto queste cose, poi si parlerà di altro”.

Infine, su Retegui: “Chi fa gol ci mette sempre di più degli altri. Oggi lui ha fatto bene in fase di possesso, di finalizzazione e in fase difensiva. Ha fatto ciò che doveva fare”.

