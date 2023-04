Spalletti: “Siamo stati penalizzati anche dalle decisioni dell’andata. La storia pesa”

“Sul DNA europeo, ha fatto la differenza?”. Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha così risposto alla domanda: “Probabilmente vedere intorno gente che ha fatto finali su finali, che ha vinto e vedere personaggi del calibro di quelli che ha il Milan intorno alla squadra ha dato convinzione. Quella è una competizione che li riguarda da vicino per la storia che hanno. E probabilmente proprio per questa esperienza hanno raccolto anche qualche piccolo episodio a favore”.

Infine, sull’arbitraggio delle due partite: “Ci son stati tolto secondo me ingiustamente due giocatori all’andata. Su quella che è stata la valutazione della prima gara ho visto anche giornali schierati nell’insufficienza. Poi stasera al 37′ c’è il rigore, netto. Che non si può vedere. E non si parla di contatto è contatto, quando è impatto è impatto. Stasera c’è stato impatto, perché gli ha stravolto la caviglia. Per cui il passato in Champions un po’ conta”.

