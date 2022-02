Spalletti: “Siamo ad un bivio: scegliere di essere dimenticati o diventare degli eroi”

Grande occasione domani sera per il Napoli di agganciare il primo posto del Milan. Ne ha parlato questo pomeriggio Spalletti in conferenza stampa: “Si va a giocare con fiducia, sapendo che questa è una chance che ci possiamo giocare, per far vedere se la nostra forza può andare oltre tutto. Ci sono molte squadre che possono rientrare in zona Champions, ci sono possibilità di apertura alla vittoria del campionato a diverse squadre. Conosco i miei calciatori, so che hanno riconosciuto questo momento. Da qui in avanti deve essere una corsa a perdifiato. Sicuramente abbiamo sbagliato qualcosa col Barcellona, ora siamo di fronte ad una gara che può dare tanto. La soluzione è riuscire a giocare da squadra forte, da Napoli. Rimanere a testa alta, guardando in faccia l’avversario facendogli capire che siamo pronti a giocarci la gara. Osimhen sta molto bene. Lobotka lo portiamo con noi, ma la vedo difficile che parta dall’inizio. Lozano mi ha detto che si sente molto meglio, pensa che sia stata la soluzione giusta quella di non operarsi. Anguissa ha ancora bisogno di questa settimana e valutare poi da esami clinici la sua ripresa. Siamo a un bivio, scegliere di essere dimenticati o restare nella testa dei tifosi del Napoli come degli eroi”.

FOTO: Twitter Napoli