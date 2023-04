Spalletti: “Sfortunati dal rientro delle Nazionali. Champions? Non diranno più che siamo favoriti”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha così parlato dopo la sconfitta per 4-0 contro il Milan: “Ci sta che abbia influenzato la stanchezza, tanti calciatori hanno a cuore le sorti della nazionale. Danno tutto per la nazionale. Dipende poi dalle partite, dai viaggi, tornano un po’ stanchi. Anche al Milan è successo. Un po’ ha influito, un po’ è stata la grande prestazione del Milan. Non siamo stati al livello di sempre. Siamo stati un po’ sfortunati da questi viaggi. Olivera è tornato con un problema, Osimhen con un problema… In questo momento siamo stati un po’ sfortunati da questo turno delle nazionali”.

Poi ha proseguito: “Cambia che ora ci sarà qualcun altro che dice che non siamo avvantaggiati da questo sorteggio per il prossimo turno di Champions. Sembrava che ci fosse toccata una squadra facile da mettere sotto. Non è così. Hanno passato un momento particolare, ma sappiamo, come detto in conferenza, che il faro della Champions rimette a posto sempre tutto. Poi in quelle partite è difficile trovare, se non a livello emotivo, a livello di personalità qualcuno che non riesce a dare le qualità che ha, il bagaglio di professionista. Dopo la prestazione, spero ci sia qualcun altro hce la pensa come me”.

Foto: Instagram Napoli