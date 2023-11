Spalletti: “Servirà un’Italia all’altezza della sua storia”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il commissario tecnico della Nazionale italaina, Luciano Spalletti, ha così parlato in vista della sfida di domani sera contro la Macedonia del Nord: “Serve un’Italia all’altezza della propria storia e del gioco che bisogna esibire a livello internazionale. Serve un’Italia che abbia caratteri forti e calciatori che sappiano affrontare queste situazione. Dobbiamo far vedere in che posizione siamo nel nostro mondo: calciatori che devono portare avanti l’idea di calcio dell’Italia. Giochiamo per la nostra nazione e dobbiamo essere disposti a tutto”.

Sul percorso azzurro: “È andata così anche nelle altre, si è avvertita pure nelle precedenti partite la necessità di fare il risultato. Noi di quelle che abbiamo giocato potevamo fare qualcosa di più in Macedonia, ma non sarebbe cambiato nulla. C’è l’abitudine in questo percorso a giocare determinate partite”.

Infine, su Federico Chiesa che torna a disposizone: “Moltissime cose, ha questo strappo di saper saltare l’avversario, sa far gol, ha personalità di altissimo livello per dare anche ai compagni di squadra. E noi siamo felicissimi di averlo a disposizione”.

Foto: Instagram Italia