Spalletti: “Serata storica. Non era facile reagire dopo il loro gol. Goleada? Riscatta un po’ i 7 gol che presi a Manchester”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa nel post gara di Amsterdam, dopo il successo per 6-1.

Queste le sue parole: “Una serata storica. Inoltre, quando vai sotto in uno stadio così, con quel boato lì, non è facile riprendere subito la convinzione nel pressing e nei recuperi. Poteva disturbare molto ma la squadra ha fatto le cose che doveva, non s’è fatta mai condizionare ed ha vinto una grande partita”.

Sulla goleada: “Io ne presi 7 a Manchester diciamo che mi riscatta un po’, più del risultato è bella per la prestazione che dà consapevolezza delle nostre qualità, meriti dei ragazzi che hanno giocato un calcio importante sotto gli occhi di tutti perché l’hanno vista tutti”.

Sul gruppo: “Fantastico. Simeone e Raspadori hanno fatto bene entrambi ma tutti vogliamo Osimhen, ma poi il titolare chi sarà? Mah, sarà un problema vero, ma se capiscono che c’è spazio per tutti e che contano i risultati di squadra e non individuali. Tutti ti conoscono nel mondo, non c’è bisogno di aver fatto gol o l’assist, ma di non farla prendere all’avversario come Kim e Rrahmani, ma si guarda solo davanti e non di loro o delle parate di Meret”

Mai nessuna italiana aveva vinto così in trasferta in Europa: “C’è l’etica corretta, far forte l’allenamento, anche mezz’ora ieri”

Foto: twitter Napoli