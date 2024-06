Spalletti: “Sarebbe un errore pensare al pari. La Croazia sarà costretta a sbilanciarsi”

Luciano Spalletti, ct della Nazionale italiana, intervistato ai microfoni di Sky Sport ha analizzato la partita decisiva di domani con la Croazia. Di seguito le sue parole:

“Sarebbe un gravissimo errore entrare in campo pensando che a noi basta il pareggio per qualificarci. Questo li farebbe essere in vantaggio dal punto di vista del comportamento in campo e ci metterebbe in difficoltà. Mi aspetto una Croazia con il 4-3-3 o il 4-2-3-1, poi è chiaro che passando i minuti loro saranno più disposti a far venir fuori un duello all’ultimo sangue, perché hanno bisogno della vittoria, saranno costretti a sbilanciarsi, un po’ la partita che hanno fatto con l’Albania, quando hanno attaccato all’arma bianca. Inizialmente gli aveva dato un vantaggio, pur scoprendosi molto in contropiede.È una squadra fortissima, dal punto di vista di palleggio e tecnico. Questa ricerca degli spazi tra i calciatori sono maestria metterla in pratica”.

Foto: instagram Azzurri