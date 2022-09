Spalletti: “Ronaldo al Napoli? Per un po’ l’ho sognato. Ma non avrei mai rinunciato a Osimhen”

Intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti è tornato a parlare di Cristiano Ronaldo: “Poteva essere nostro? Ne ha parlato il direttore Giuntoli, dicendo che non c’è mai stata nessuna trattativa seria: per me un po’ di sogno me l’ero fatto. Perché poi vederlo giocare accanto a Osimhen sarebbe stato bellissimo. Io l’avrei visto vicino ad Osimhen, perlomeno non avrei voluto privarmi di Osimhen”.

Foto: Twitter Napoli