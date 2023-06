Spalletti: “Roma? Io tifo per il Napoli”

Luciano Spalletti dopo aver salutato il Napoli non riesce a lasciare la città partenopea e dopo essere stato al concerto dei Coldplay in settimana, il tecnico toscano si sta godendo le sue vacanze a Capri. Sull’isola l’allenatore è stato fermato da alcuni giornalisti che gli hanno fatto alcune domande sulla Roma. La risposta di Spalletti però ha lasciato tutti con lo stupore: “Non ho nulla da dire, io tifo per il Napoli”.

Foto: Spalletti-de-laurentiis-twitter-napoli