Spalletti: “Roma? Dispiace per il momento. Troppo facile parlare ora, ma hanno la squadra per riemergere”

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, ha così parlato sul momento della Roma: “Dico prima di tutto che a me dispiace perché lì ci sono stato diverso tempo e quando sono in un posto mi innamoro di tante cose, gli ho dato tutto me stesso. Lo trovo riduttivo ora venire a parlare di ciò che sta succedendo, ma preferisco non fare ulteriore casino e stare buono. Credo abbia la squadra per uscire da questo momento”.

Foto: Instagram Azzurri