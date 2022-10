Spalletti: “Ritornare a Roma mi crea sempre molti sorrisi. Quello che sarà dentro lo stadio non lo so”

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, parla in conferenza stampa in vista della gara contro la Roma, suo più recente passato: “I pensieri belli hanno sempre il sopravvento su quelli brutti, conosco moltissime persone a Roma, ci sentiamo spesso con molti, come questa settimana, e sono dialoghi molto cordiali. Ritornare a Roma mi crea sempre molti sorrisi perché tutti quelli che incontro sono sorridenti e di conseguenza sono contento di tornarci e quello che sarà dentro lo stadio non lo so, ma per me resta questa idea e il mio contatto con queste persone”.

Foto: twitter Napoli