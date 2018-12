Spalletti: “Rigore nettissimo su Icardi. Fallo su Zaniolo? Andava rivisto al VAR. Sulla Juve…”

Dopo aver analizzato la partita, Luciano Spalletti ha parlato nuovamente a Sky Sport soffermandosi sugli episodi arbitrali. Queste le dichiarazioni del tecnico nerazzurro: “Rigore per la Roma? Mi sembra un contatto leggero quello su Zaniolo, ma va sicuramente rivisto. Avete ragione, si deve rivedere. Manolas su Icardi? Non è una spallata, è una tranvata, Icardi prende la palla. Se Manolas non lo butta via dalla traiettoria della palla, Icardi calcia. Va sull’uomo perché non può intervenire sulla palla, si mette di traverso sulla corsa di Mauro ed è un fallo nettissimo. Se uno viene dopo o prima comunque la partita magari finisce comunque così. Le due squadre erano esecutive su quello che c’era da fare, è stato un pari giusto, tutte e due hanno fatto la partita, andando a liberare degli spazi importanti che ha messo anche a rischio. Sono due squadre da elogiare, partita bella e aperta, fatta di giocate interessanti ed è mancato qualcosa nella fase finale. Rocchi l’ha arbitrata bene, ma sono due gli episodi: non uno per parte, non uno sì, non uno no”. Lo stesso Spalletti in conferenza stampa ha parlato anche della prossima sfida contro la Juve: “Se si batte la Juventus? Se si fa più gol di loro e se si riesce ad essere quella squadra matura che fa le scelte giusto”.

Foto: Twitter ufficiale Inter