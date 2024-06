Spalletti: “Resto e sarà una Nazionale ancora più giovane”

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo la pessima esibizione dell’Italia all’Europeo. “Nella mia vita sono stato sempre attento a quello che devo fare successivamente. Qualcosa ho sbagliato, ho tentato di ringiovanire la squadra, siccome rimango qui in futuro sarà fatto ancora di più. Ringrazio i miei collaboratori, sono quello che ha più responsabilità. Non si è visto il miglior Spalletti rispetto a quello che avevo detto in presentazione. Ci sono molte cose da dover far vedere e il mio impegno sarà totale, probabilmente con delle conoscenze in più perché poi bisogna essere completi nel racconto e onesti nel racconto di queste 14 partite. Io sono entrato che c’era urgenza di risultati, siamo stati bravi fino a un certo punto, non siamo riusciti a crescere dentro questo mini percorso fatto. Ieri si è fatto un passo indietro che non si può accettare, ma si riparte da lì e penso di sapere cosa fare. La partita di ieri ci butta a zero e da lì dobbiamo ripartire, nelle scelte futuro tenterò di ringiovanire la rosa per ricreare un gruppo. Abbiamo bisogno di forse nuove e di energie nuove. Diventa difficile trovare gente come Chiellini e Bonucci, ma ci sono potenzialità come Calafiori che passano attraverso il gioco, prendendo decisioni su ciò che c’è da fare”.

Foto: FIGC.it