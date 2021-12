Spalletti recupera due titolari: Insigne e Mario Rui in gruppo

Buone notizie per Spalletti. Il mister del Napoli, nell’allenamento odierno, ha ritrovato in gruppo Insigne e Mario Rui, entrambi out nella sfida contro il Milan. Ecco il report: “Dopo il successo a Milano, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma mercoledì 22 dicembre alle ore 20.45 per la 19esima giornata di Serie A. Il gruppo sceso in campo ieri ha svolto lavoro di scarico in palestra mentre il restante della squadra dopo una prima fase di attivazione e lavoro atletico ha svolto partita a campo ridotto.

Fabian e Koulibaly terapie e lavoro personalizzato in campo. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo. Mario Rui e Insigne hanno svolto l’intera seduta in gruppo.

Foto: Twitter Napoli