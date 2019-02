Spalletti: “Rapid Vienna squadra di carattere, ma siamo qui per vincere. Ora tocca a Lautaro…”

Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Rapid Vienna: “Rapid Vienna? È una squadra che ha carattere, ha passato il turno con un girone difficile. Sanno bene ciò che vogliono e qual è l’obiettivo che vogliono raggiungere. Noi siamo venuti qui per vincere la partita. Eventuali decisioni in merito a Icardi sono cose successive, vedremo cosa scaturirà da queste prese di posizione. Da un punto di vista tecnico e di gestione del calciatore non cambia niente, è tutto come prima. Ma questo imbarazzo si era creato ed è stato deciso di fare così. Noi vogliamo utilizzare il ragazzo per le sue qualità, perché è un calciatore forte e purtroppo domani non ci sarà. Ma al suo posto ci sarà uno altrettanto forte, Lautaro, e il suo soprannome, El Toro, non è stato dato a caso. Noi domani avremo bisogno fin da subito di lui e ci aspettiamo la stessa forza e lo stesso contributo che ha sempre dato in precedenza”.

Foto: Inter Twitter