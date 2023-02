Spalletti raggiunge quota 1000 panchine in carriera: i complimenti del Napoli

Al fischio d’inizio di Sassuolo-Napoli, Luciano Spalletti ha raggiunto quota 1000 panchine in carriera. Un traguardo prestigioso per il tecnico di Certaldo.

Il Napoli su twitter gli ha reso omaggio, pubblicando una foto e scrivendo: “Panchina numero 1000 per Luciano Spalletti. Congratulazioni Mister!”.

Panchina numero 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ per Luciano Spalletti 💪

Congratulazioni Mister! 👏 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/zyPmANEmQQ — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 17, 2023



Foto: twitter Napoli