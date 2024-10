Spalletti: “Potevamo fare più gol, ma va bene così. Gol subito? Dispiace, ma non si può sempre vincere 10-0”

Luciano Spalletti, CT della Nazionale, ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria contro Israele in Nations League.

Queste le sue parole: “A sprazzi, non abbiamo concretizzato quello che ci siamo creati in maniera clamorosa. Non era facile trovare gli spazi per andare davanti al portiere, abbiamo creato situazioni importanti. Il reparto offensivo ha fatto quello che doveva fare, siamo stati squadra anche oggi: chi è entrato lo ha fatto bene. C’era la possibilità di fare più gol, però va bene così. Ci sta l’errore, siamo stati bravi sulle preventive. Non gli abbiamo concesso niente. Il gol incassato è perché ci sono anche gli avversari, non è sempre possibile vincere 10-0 le partite. Adesso abbiamo due partite tostissime, c’è ancora da fare risultato”.

Foto: sito FIGC