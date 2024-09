Spalletti: “Pisilli e Maldini tra i pre-convocati. Abbiamo deciso di ringiovanire la rosa”

Dopo le prime due vittorie in Nations League, l‘Italia è pronta a tornare in campo. Gli Azzurri affronteranno Belgio e Israele nella prossima pausa per le nazionali, e Luciano Spalletti ha già in mente diverse scelte che riguardano le convocazioni. Direttamente da Napoli, il Commissario Tecnico ha così parlato: “I giovani italiani possono avere un futuro importante, Pisilli e Maldini sono tra i pre-convocati e ci fa piacere che ci siano forze nuove che possano ambire a dare un contributo e una mano alle difficoltà che avremo per mettere a posto le cose dopo l’Europeo”.

Poi, ha parlato di Chiesa e Politano, esclusi nelle ultime chiamate: “Abbiamo deciso di ringiovanire la rosa ma loro due hanno un’età accessibile e sono nei nostri pensieri. Facciamo però attenzione al modo di giocare, che è cambiato, e ci siamo affidati ad altri giocatori che sanno fare un po’ tutto in campo. Continueremo così, con una punta, due punte, un sottopunta, la costruzione bassa a cinque giocatori”.

Sulla Serie A: “Il campionato sarà diverso da quello che è stato nelle prime giornate, alcune squadre devono ancora trovare equilibrio. Il mercato aperto ha sicuramente influito in questa situazione. Anche il Napoli è partito con una sconfitta e poi ha subito sterzato”.

Infine, un paragone tra l’attuale Napoli e il suo: “Ci sono somiglianze, c’è il centrocampista in più. Ho visto il Napoli andare a prendere l’avversario in maniera forte con un pressing altissimo. C’è un allenatore espertissimo, che sa bene la strada che deve percorrere”.

