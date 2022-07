Spalletti: “Per Koulibaly è pronta la fascia da capitano extra-large. Vogliamo tenerlo”

Intervenuto ai microfoni della sala stampa del ritiro di Dimaro, Luciano Spalletti ha parlato della situazione legata a Kalidou Koulibaly, pezzo pregiato della squadra partenopeo e tema caldo di questo inizio di sessione di calciomercato estiva: “Abbiamo pronta una fascia di capitano extra-large per lui, quella di Insigne non gli va bene. Io parlo coi miei calciatori, quindi avrei potuto parlarci, sì. Tante voci ci sono dove sono calciatori forti e non situazioni piatte. E noi non vogliamo essere una situazione piatta, ma vogliamo essere una società dove ci sono tante voci, come lo sono le altre. All’allenamento si va forte e poi si vede. La società sta facendo proposte contrattuali importanti, quindi la nostra volontà è chiara. Viste le difficoltà che sta vivendo il calcio, però, non ce la faccio ad essere spietato come molti miei colleghi quando parlano delle loro società. Si tratterà poi di alzare le cifre di queste offerte”.

Foto: Twitter Napoli