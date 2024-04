Spalletti per il sociale: il CT dona 6 computer a una scuola di Certaldo

Luciano Spalletti CT della Nazionale, si è reso protagonista quest’oggi di un bellissimo gesto per il sociale, per i ragazzi del suo comune natale. Quest’oggi il comune di Certaldo, ha condiviso una nota ufficiale in cui veniva sottolineata l’ultima iniziativa del commissario tecnico. Infatti, ha visitato l’Istituto comprensivo Giovanni Boccaccio a cui ha donato sei computer portatili. Lui stesso ha voluto contattare personalmente la scuola per compiere il gesto. Dunque, in questo modo, si evidenzia il suo legame con il suo paese d’origine. Il suo arrivo nell’istituto è stato accolto dall’entusiasmo del sindaco Giacomo Cucini, dall’assessore all’istruzione Benedetta Bagni e dalla dirigente dell’istituto comprensivo Linda Di Ielsi.