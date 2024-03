Spalletti per i 110 anni della Virtus Entella: “Auguri alla prima squadra che mi ha preso tra i dilettanti e mi ha dato la possibilità di giocare tra i professionisti”

Quest’oggi la Virtus Entella, club attualmente militante in serie C, compie 110 anni di storia. Tanti gli auguri arrivati, anche se qualcuno un po’ più speciale. Stiamo parlando di Luciano Spalletti, attuale commissario tecnico dell’Italia, che ha scritto un lungo messaggio per la società ligure pubblicato da quest’ultima sul proprio sito ufficiale: “Auguri alla prima squadra che mi è venuta a prendere tra i dilettanti e mi ha dato la possibilità di giocare tra i professionisti e questo non lo dimenticherò mai. In quel momento della mia carriera avere avuto la possibilità di scendere in campo tra i professionisti è stato come toccare con mano il paradiso, per cui, davvero grazie. Questa maglia la custodirò in maniera perfetta e la inserirò tra le maglie di questi grandi campioni perché l’Entella merita lo stesso trattamento.”

Foto: sito FIGC