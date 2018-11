Spalletti: “Partita importantissima, non ci sono alibi. Tottenham? Forte come il Barça. Spero che…”

Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League contro il Tottenham: “E’ una partita importantissima, una gara che i tifosi dell’Inter aspettano da anni e noi dobbiamo essere disposti a fare tutto per questo risultato. Il fascino di Wembley lo conoscono tutti ma noi veniamo da San Siro e siamo allenati… Non vedo quale cosa possa impressionarci. L’emozion? Va gestita bene, non ci sono alibi. Per quanto riguarda la forza del Tottenham è paragonabile al Barcellona. Sapevamo dal primo giorno del sorteggio che dovevamo andare a fare meglio di una delle migliori squadre a livello europeo. La formazione? Abbiamo la nostra identità, non vedo perché snaturare il comportamento della squadra. Spero sia una notte da Inter, soprattutto in queste partite qui non si passa da un giocatore solo. Ci sono calciatori che possono mettere il risultato in discesa. Questo è un periodo veramente difficile e importante e il primo passo è stato fatto in maniera corretta”.

Foto: Mundo Deportivo