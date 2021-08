Spalletti: “Ounas resta con noi. La società sta attenta sul mercato per cogliere le opportunità”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Genoa. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore in merito a questi ultimi giorni di mercato: “Ounas rimane con noi e ci può dare una mano importantissima perché è un buon giocatore.

Ho sempre detto che sarei stato contento di tenere i giocatori che ho trovato. Ma sempre in funzione di completezza di rosa 3 erano partiti, Hysaj, Maksimovic e Bakayoko che avevano fatto 100 partite, quindi è segno che avevano un peso nella rosa. E come so che la società sta attenta, se capita qualcosa di livello si può portare a disposizione”.

Foto: Twitter Napoli