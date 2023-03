Spalletti: “Non voglio vincere e fallire l’anno dopo. Rivincita col passato? Dato sempre il massimo anche quando ho litigato”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Lazio, Luciano Spalletti ha parlato anche della possibilità ormai vicina di mettere finalmente le proprie mani sul tricolore: “Chi fa questo mestiere sogna il massimo, poi c’è anche altro che dà soddisfazione. Non sono tra quelli del vincere a tutti i costi e poi l’anno dopo fallire, ma mi piace collaborare con la società per fare un discorso corretto per gli obiettivi comuni. Io non alleno per rivincite verso nessuno, io penso a far bene il mio lavoro, non devo fare altro. Sono i risultati del calcio giocato che fanno la differenza. Non c’è rivincita, io ho sempre dato il massimo, anche quando ho litigato l’ho fatto per il bene della società e della squadra, difendendo il lavoro”.

Foto: Sito ufficiale Napoli