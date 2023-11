Spalletti: “Non era facile, nel calcio non c’è mai niente di scontato. Adesso arriva il bello”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, il commissario tecnico della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, ha così parlato dopo la qualificazione degli Azzurri all’Europeo, dopo lo 0-0 contro l’Ucraina: “Non era facile e non era scontato, come niente nel calcio in generale. Noi oggi abbiamo fatto una buona partita perchè nel primo tempo abbiamo avuto molte occasioni per andare a mettere al sicuro il risultato. Poi quando non ci riesci, la partita è diventata più sporca e fisica. Si è messo la gente più fisica ma in quel momento non si gioca più a calcio. L’Ucraina ha fatto vedere di essere una squadra attrezzata e che ci ha dato filo da torcere”.

Poi ha proseguito: “Non ho preso nessun momento. Non ho nessuna difficoltà perché conosco benissimo queste situazioni. Sono andato dentro a salutare chi era già rientrato, i miei collaboratori, il presidente e tutto l’entourage della Federazione perché eravamo tutti attaccati a questo risultato. Siamo andati a fare quello che dovevamo fare, anche quel momento in cui ci si deve dire ‘Bravi'”.

Infine: “Adesso viene il bello… (ride ndr)”

Foto: Instagram Italia