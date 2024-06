Spalletti: “Non è un risultato così scandaloso come verrà fuori. Non mi dimetto”

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Nazionale italiana, Luciano Spalletti ha così parlato dopo la brutta prestazione dell’Italia contro la Svizzera e la conseguente eliminazione da Euro 2024: “All’inizio su Calafiori c’erano delle perplessità e invece s’è portato. Anche Fagioli è in questo gruppo. Delle prove si sono fatte. Udogie si è infortunato ed è un calciatore importante. Poi i giovani se hanno le potenzialità per mettere seduti gli altri avranno lo spazio corretto

Da questa esperienza che ho fatto, avendo fatto diverse prove, vengo via con la certezza che qualcosa devo cambiare. Non è che sia un risultato così scandaloso come ora verrà fuori: la mia passione è sintomo di profondo rispetto per tutti, dimostro passione e mi prendo le responsabilità. E quando mi si dice che contro la Croazia abbiamo fatto una gara scandalosa rispondo no, oggi e contro la Spagna abbiamo giocato sottolivello. S’è passato un turno difficile meritatamente, ma ora bisogna rimettere mano nel telaio”.

Foto: Instagram Italia