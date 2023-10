Spalletti: “Non è questa sconfitta a dirci che non possiamo osare. Io non temo nulla”

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico dell’Italia, Luciano Spalletti, ha così parlato dopo la sconfitta per 3-1 contro l’Inghilterra: “Difficile commentarla, abbiamo commesso delle leggerezze. Per ciò che abbiamo creato come volume di partita e per ciò che abbiamo creato in zona offensiva sono stati creati i presupposti per fare anche altro al di là del gol e non l’abbiamo fatto. Loro invece ci hanno messo in difficoltà e hanno fatto gol. Dispiace, per come si è sviluppata la squadra non meritava un passivo di due gol. Però poi bisogna andare a crescere negli episodi che il confronto europeo ti mette davanti: sui duelli fisici bisogna reggere botta, quando c’è la situazione mezza e mezza bisogna decidere cosa fare e il giusto sviluppo. Ho visto una pressione continua e costante per creargli difficoltà, per giocare lungo, abbiamo fatto bene per quasi tutta la partita. In qualche pressione abbiamo avuto un po’ di difficoltà. I momenti difficoltosi sono arrivati quando ci siamo abbassati troppo”.

Infine: “Io non temo nulla, rimarrei sorpreso se lo temessero i miei calciatori. E’ una cosa normale quella di andare a giocare partite dove non c’è riprova. Abbiamo le qualità per giocare contro tutti, non è questo risultato qui che ci dice che non possiamo osare, che non possiamo andare a fare un calcio come si sta cercando di fare. La ricerca è quella lì, andare a difendere sulla palla lunga in maniera corretta, altrimenti bisogna stravolgere tutto e parlare di altre cose. Ma questo non succederà: continueremo a giocare alla stessa maniera, poi è chiaro che ci sono momenti dove bisogna continuare ad avere fase di studio e di attesa. Andare forti, fare contrasti veri, giocare negli spazi larghi, avere ritmo e intensità durante tutta la partita: poi in questo andare forte ci sono le giocate, le intuizioni e le gestioni di alcune situazioni dove bisogna essere anche bravi a fare queste cose qui”.

Foto: Instagram Italia