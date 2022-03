Spalletti: “Non è mancato quasi nulla. Abbiamo avuto tante occasioni, siamo stati poco incisivi”

Stasera il Napoli era chiamato a fare quel passo in più per confermare le recenti sensazioni. Il passo avanti però non c’è stato, anche se Spalletti ritiene non sia mancato nulla alla sua squadra nella partita contro il Milan: “Non è mancato quasi niente. Noi abbiamo cominciato bene palleggiando. Abbiamo avuto situazioni in cui si potevano fare scelte di sviluppo diverse. Abbiamo costruito bene, nonostante il pressing. Dopo metà primo tempo abbiamo sbagliato qualcosa e siamo stati poco incisivi nel creare pericoli. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato troppo per le nostre qualità e abbiamo preso gol pagando l’inizio sotto livello”.

Secondo il tecnico azzurro il limite è stato quello di non riuscire a concretizzare: “Forse dovevamo creare qualche attenzione in più nella fase difensiva, però nel palleggio siamo andati bene togliendo quella parte a cavallo tra primo e secondo tempo. Poi loro hanno abbassato il baricentro e noi abbiamo perso ordine. Dentro l’area dovevamo imbucare meglio così come dalla linea di fondo. Non siamo mai riusciti a trovare l’uomo libero in area perché poco incisivi e il Milan si è difeso bene”.

Foto: Twitter Napoli