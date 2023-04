Spalletti non ci sta: “Rigore netto su Lozano. Gli gira la caviglia, non si può non vedere”

Durante il suo intervento ai microfoni di Mediaset, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha così commentato il contatto tra Hirving Lozano e Rafael Leao nel primo tempo: “Nel primo tempo c’era un rigore netto su Lozano. Gli gira la caviglia, non si può non vedere. In questo caso non si può parlare di un contatto, questo è un colpo”.

Foto: Instagram Napoli