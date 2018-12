Spalletti: “Non c’è stata la giusta tranquillità, ci siamo innervositi. Amarezza enorme. Icardi…”

Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, commenta l’eliminazione dalla Champions League ai microfoni di Sky Sport: “Non abbiamo mantenuto la giusta tranquillità, nonostante fosse tutto possibile. Ci siamo innervositi, abbiamo creato disordine a livello tattico. E poi è così che perdi la gestione della partita. Abbiamo concesso qualche ripartenza in più, ma non c’è stata quella gestione corretta che invece ci voleva. Questa partita ha un peso psicologico importante. Andava mantenuta in equilibrio senza creare situazioni di disagio che hanno reso la partita un po’ frenetica. Come si fa a tenere nascosto il risultato dell’altro campo? Dobbiamo avere la giusta forza per reagire agli eventi e alle situazioni che succedono. Icardi? Non è solo un calciatore che risolve il comportamento di una squadra. Ci vogliono più cose non solo un giocatore che fa un determinato gesto, è tutto un insieme. Bisogna fare tutto e tutti insieme. Ci sono giocatori che fanno la differenza ma sempre all’interno del contesto della squadra. In alcuni momenti della partita potevamo restare più tranquilli ma ci siamo lasciati trascinare dalle tensioni dei momenti concitati portati dal risultato della gara e dell’altro risultato. E’ un’amarezza enorme, ma succede”.

Foto: Inter Twitter