Spalletti: “Non abbiamo mantenuto il nostro livello. La sconfitta non cambia gli obiettivi”

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro il Milan, Luciano Spalletti si è soffermato sul livello di calcio della squadra, non sempre mantenuto anche a causa delle difficoltà fisiche di alcuni interpreti: “Quando hai qualità sopperisci a mancanze di altro. Quando perdi palla e la dai a loro devi andarla a riprendere. Se invece mantieni il tuo livello di calcio, per gli altri diventa più difficile. È mancato il talento che abbiamo. Alcuni giocatori come Lozano e Anguissa sono stati fermi a lungo, anche Fabian che ha avuto la pubalgia. Quindi non si allenano sempre a pieni ritmi. Abbiamo perso il palleggio quando abbiamo preso gol, ma a larghi tratti la partita è stata fatta bene”.

Sulla tensione evidente vista la posta in palio: “Se giochi per la testa della classifica, la tensione sale. La gestione sta nell’essere campioni, nell’essere calciatori che si sono costruiti questa opportunità con fatica. Se non reggi la tensione, diventa quasi impossibile vincere. Ci sono qualità, caratteri, anime fatte in un modo e altre fatte in un altro. Bisogna battere sulle nostre qualità: per lunghi tratti ci siamo riusciti, per altri no. Il livello di calcio che bisogna giocare a Napoli è questo e se non reggi le pressioni devi spostarti”.

Se la sconfitta cambierà gli obiettivi stagionali: “Ciò che conta è cosa avevi in tasca quando sei nato e io le ho vissute tutte. Quindi non cambio il mio comportamento. Domani mattina sono di nuovo all’allenamento e arriverò sempre preparato e determinato”.

