Spalletti: “Nel mio Napoli ho bisogno di calciatori bravi nella trequarti avversaria”

Seconda conferenza stampa da tecnico del Napoli per Luciano Spalletti. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore di Certaldo dal ritiro di Dimaro:

Cosa vuole vedere sempre in campo nel suo Napoli?

“Prima di tutto bisogna riuscire a infondere fiducia nei calciatori. Bisogna portare un messaggio chiaro e riuscire a consegnarlo a tutti i componenti della squadra. E poi bisogna creare qualcosa di stimolante per i calciatori, in cui si riconoscano. Così ci si allena con più piacere, ci si motiva di continuo, c’è collaborazione e anche giocate di qualità. Le qualità più importanti che ci vogliono fanno sempre parte dei calciatori. Ci vogliono calciatori bravi a giocare nella trequarti avversaria perché penso che con uno come Osimhen davanti poi le altre squadre scelgano sempre di andare a creare un po’ di densità nella propria metà campo. Il traffico dentro l’angusto ci sarà sempre, va trovato lì il bandolo della matassa. La qualità dei calciatori fa la differenza, gli allenatori vengono di conseguenza”.