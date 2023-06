Spalletti: “Napoli e il Napoli hanno insegnato come festeggiare, noi siamo felici di questo”

Sta per chiudersi in trionfo la stagione del Napoli. I partenopei hanno dominato il campionato e l’intera città è in festa per celebrare uno Scudetto atteso da oltre trent’anni. Allo stadio Diego Armando Maradona, gli uomini di Spalletti (alla sua ultima alla guida del Napoli) affrontano la Sampdoria in un clima di gioia infinita. Ai microfoni di Dazn, Spalletti ha espresso la sua emozione: “Sarà difficile staccarsi anche dalle piccolezze: Napoli e il Napoli hanno insegnato cosa è la felicità, come bisogna festeggiare, e hanno fatto un investimento per il futuro. Ci sono tantissimi bambini che hanno riconosciuto in questi colori il loro futuro, e noi siamo totalmente felici di questo”.

Foto: Instagram Napoli