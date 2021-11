Spalletti: “Mi aspetto una prova di alto livello anche senza Politano. Lozano? Sta bene, è motivatissimo”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter.

Queste alcune sue dichiarazioni: “Che possa succedere qualcosa all’ultimo momento fa parte delle difficoltà della stagione. Forse vi siete dimenticati che nelle prime due partite di campionato noi abbiamo giocato con tre centrocampisti perché s’è fatto male Demme, così come Zielinski dopo 20′ col Venezia. Inoltre non si aveva Anguissa. Si giocava con tre centrocampisti di numeri e si giocava con quelli lì. Si lascia il dubbio prima di giocare che l’assenza di un giocatore ci faccia perdere la partita o ci faccia fare una provo sotto livello? E’ un ragionamento scorretto”.

Su Lozano: “A destra può giocare Zielinski, può giocare Elmas, può giocare Lozano. Quest’ultimo sta bene, ha viaggiato ieri per ore e ore ma è molto voglioso. Ci ho parlato stamane. E’ sorridente perché è un ragazzo molto positivo, dolcissimo da un punto di vista di contatto professionale. E’ normale che abbia ambizioni di crescita, come le devono avere tutti. Poi mi auguro che lui a fine stagione riceva l’interesse anche di club che lui ritiene più importanti del Napoli, perché no: significherebbe che si è reso protagonista del raggiungimento di alcuni nostri obiettivi. L’anno scorso rimanendo fuori dalla Champions League noi non abbiamo ricevuto alcuna richiesta per i nostri calciatori. Se vogliono avere richieste devono fare risultati qui. E’ bene che i calciatori abbiano chiaro il fatto che è sempre la vittoria che ci mette in condizione di avere visibilità. La sconfitta riporta tutti dentro alla dimensione uguale. Nella sconfitta non c’è chi ha fatto gol, assist, che ha salvato la rete in spaccata. Io metterei il premio obiettivo anche a chi salva i gol, non solo a chi li fa. Per me questo è un modo di vederlo da un punto di vista di società. E’ chiaro che chi fa gol ha un vantaggio superiore. Non ho mai visto un premio per chi salva un gol. Poi dite ‘Facciamo le sostituzioni’, ma poi come la pensa chi ha dei premi se fa gol quando lo togli a mezzora dalla fine? Allora ragioniamo col cervello perché altrimenti c’è qualcosa di scollegato”.

Foto: Twitter Napoli