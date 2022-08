Spalletti: “Mercato? La dirigenza sa che siamo incompleti”. Su Raspadori e il portiere…

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky dopo l’amichevole con l’Espanyol.

Queste le sue parole: “E’ stato un livello alto di aggressività, ci sono stati tantissimi falli. Ogni volta che ci liberavamo per andare a imbucare e fare il passaggio di qualità, c’è stato il fallo sistematico. Ma è questo il calcio che dobbiamo affrontare, per cui è stato un buonissimo test. Dobbiamo però far girare meglio la palla in alcuni casi, bisogna farlo con maggiore pulizia e meno difficoltà nel trovare l’uomo nello spazio.

L’atteggiamento di Osimhen? Il gruppo storico che poi ha permesso al Napoli di fare diversi campionati ad alti livelli non c’è più, per cui bisogna trovare le caratteristiche che avevano loro. Osimhen è uno degli indicati, come Anguissa, Rrahmani, Di Lorenzo e anche altri ce l’hanno. Bisogna ritrovare mentalità forte e quella personalità che va a sfruttare qualsiasi dettaglio della partita gicoata, per portare a casa il risultato. Dobbiamo essere una squadra, anche se è in un momento di transizione, che ha voglia di vincere le partite e dare battaglia a qualsiasi avversario. In Champions ci sono delle partite e squadre, essendo noi in terza fascia, di livello top.

Raspadori e il portiere? Secondo me se lo aspettano loro, non me lo aspetto io. Se lo aspetta la dirigenza, perché la squadra è incompleta, per cui lo sanno che va completata e stanno lavorando per questo. Non dipende solo da me, in questo progetto di ringiovanimento ci lavoro con grandissimo entusiasmo. Aspettando, resto fiducioso. Perché è una cosa che sappiamo noi dal di dentro. Delle situazioni vanno messe a posto“.

Foto: twitter Napoli