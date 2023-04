Spalletti: “Macché nervosi, maturi anche in 10. Domani cambierò, dobbiamo recuperare energie per il Milan”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Napoli, ha così parlato alla vigilia della sfida contro l’Hellas Verona: “Per lo scudetto mancano ancora dei punti e vogliamo conquistarli, senza contare che battere il Verona sarebbe il modo migliore per presentari al ritorno contro il Milan. Non dimentichiamoci poi che quando sono arrivato io Napoli-Verona faceva pensare uno dei punti più bassi della storia recente e ora invece può rappresentare il punto più alto. Ci sono tanti motivi per voler battere il Verona, sarà una gara insidiosa ma le nostre motivazioni saranno più forti”.

Poi Spalletti è tornato a parlare dell’appello lanciato ai tifosi: “Io non voglio entrare nei contrasti che ci sono né mettermi contro i tifosi, ma ora è il momento di restare compatti per amore di Napoli e del Napoli. È impensabile in questo momento non avere il sostegno del nostro pubblico ora che dopo tantissimi anni abbiamo lo scudetto lì a portata di mano e altri traguardi da raggiungere. È il momento in cui bisogna perdersi nell’amore per il Napoli”.

“Napoli nervoso?”. Così ha risposto Luciano Spalletti: “Io sottolinerei più la lucidità di una squadra che era all’esordio nei quarti, che anche in dieci è stata pericolosa e ha cercato di andarsi a riprendere con personalità quelle cose che ci erano state tolte senza che avessimo fatto nulla per farcele togliere”. E sulle scelte di domani: “Qualcuno cambierò, perché c’è da recuperare anche dalle energie spese anche a livello mentale contro il Milan. Qualcuno però resterà, tipo Kim che sarà squalificato”.

Infine, sulla preparazione della partita di domani in vista del ritorno dei quarti di Champions contro il Milan: “La squadra è matura nel mettere in fila le cose che hanno davanti, abbiamo davanti una foto bellissima di quello che ci attende, abbiamo la possibilità di andare ancora più vicini a questo Scudetto, abbiamo il ritorno della Champions che viene dopo e per quelli che sono stati i risultati dell’andata è quello più in bilico di tutti perché gli altri sono già delineati e se ripeteremo una prestazione del nostro livello tutto può succedere, loro devono pensare a ripetere la prova di quel livello lì e tutto è possibile. Napoli meglio nel finale rispetto al Milan? Sì, in 10, dentro la bolgia dello stadio, sotto nel punteggio, si sono viste molte qualità della nostra squadra ed in generale la prova ci fa ben sperare. Ci mancheranno due giocatori di qualità, ma la squadra la conosco e farà una prestazione di livello. Fatti i dovuti calcoli siamo convinti di giocarci le nostre possibilità”.

Foto: Instagram Napoli