Spalletti: “L’Olimpico sarà come vedere un tramonto bellissimo o un quadro. Totti? Non ho mai smesso di abbracciarlo”

Luciano Spalletti, CT della Nazionale, ha parlato a margine della conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Macedonia del Nord.

Queste le sue parole: “L’Olimpico? Per me sarà bellissima qualsiasi atmosfera troverò in questo stadio qui. Rivedere l’Olimpico pieno con 54mila persone è una cosa che tocca solo a quelli fortunati come noi. E’ come quando entro in qualsiasi stadio e vedo una curva piena, come quando vedo un tramonto bellissimo o un quadro”.

L’abbraccio con Francesco Totti: “Al Bambin Gesù è stato creato questo momento di vita davvero toccante. C’ero già stato con Francesco e sono stato felice di essere tornato a salutare i bambini. Ogni volta che ci vado mi sembra di donare uno e ricevere mille. Quando entriamo nelle stanze diventano con gli occhi di mille colori perché ti vedono come un supereroe ma sono loro che hanno il superpotere di donarti questa sensazione di amore. C’è bisogno di amore e di amicizia vera. Per questo è stato ancora più bello fare quell’abbraccio in quella situazione. E’ stato un capitolo entusiasmante della mia storia da allenatore. Con lui ho fatto uno dei giri più belli su questa giostra da lunapark che è il calcio. L’ho visto fare giocate e lo devo ringraziare per le giocate incredibili che mi ha fatto vedere. Per questo non ho mai smesso di abbracciarlo. Me le ricordo bene tutte quelle sul campo. Noi dipendiamo dalle qualità dei giocatori e io ho avuto tanti vantaggi ad avere allenato un calciatore come Totti”.

Foto: sito FIGC