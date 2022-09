Spalletti: “Lo Spezia vale tre punti come il Liverpool. Osimhen? Abbiamo elementi forti per sostituirlo”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Spezia, Luciano Spalletti ha parlato, prima di tutto, della sfida: “Non dobbiamo concentrarci solo sul nome dell’avversario per farci belli, ma vincere e fare tre punti al di là del nome dell’avversario. Saper vincere una gara, seppur prestigiosa, significa aver fatto bene le cose per 100′ perché ormai durano 100 minuti, ma per scrivere pagine importanti e avere ambizioni del quarto posto, che è ambizioso nel nostro campionato, significa far bene le cose lungo il percorso. È quello che fa la differenza”.

Poi sull’infortunio di Osimhen: “Mi attengo alla nota ufficiale, dispiace ma è qualcosa che può capitare e da mettere in preventivo, abbiamo elementi altrettanti forti per sostituirlo. Per il suo ruolo Simeone o Raspadori. Sarà uno di loro due, per essere più precisi bisogna attendere domani. Funziona così nelle gare ravvicinate, bisogna prendersi tutto il tempo, ma stanno bene entrambi”.

Foto: Twitter Napoli