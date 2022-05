Spalletti: “Lo scudetto perso? Ci ha fatto reagire. Dare 15-16 punti a Lazio e Roma non è poco”

In occasione della presentazione del ritiro di Castel di Sangro ha parlato in conferenza stampa Luciano Spalletti che ha analizzato la stagione del Napoli: “Occasione perduta? Abbiamo fatto quello che dovevamo fare anche in questa delusione. Questa delusione ci ha permesso di reagire nelle partite dopo. Fino all’ultima partita siamo stati professionisti. Mentre prima c’era il rischio di non poterci entrare in Champions. Dare 15-16 punti a Lazio e Roma non è da nulla. Dire che è un’occasione perduta è limitante. Altre squadre non avevano Europa, abbiamo avuto la Coppa d’Africa, tanti casi COVID-19 e Osimhen si è rotto la faccia”

Foto: Twitter Napoli