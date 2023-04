Spalletti: “Lo 0-4 in campionato non ci ha condizionati. Ci ha minato la pausa Nazionali”

“Lo 0-4 in campionato col Milan ha minato le certezze?”. Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha così risposto alla domanda: “Le prestazioni successive non dicono questo. Sia nella prima partita, sia stasera. Faccio i complimenti al Milan per il passaggio del turno e gli dico bravi ma noi abbiamo fatto due prestazione di sostanza. Poi si commettono delle ingenuità che noi non possiamo commettere. E quindi dico di no, non aveva minato niente. Ci ha minato la pausa nazionali, per gli infortuni rimediati, per i campi in cui i miei giocatori sono andati a giocare. Giocatori tornati stanchissimi, magari la vittoria di Torino gli ha messo in testa che il campionato sarebbe stata una formalità”.

Foto: Twitter Napoli