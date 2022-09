Spalletti: “L’inserimento dei nuovi è a buon punto. Kvaratskhelia a secco nelle ultime due? Sono cose normali”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio, Luciano Spalletti ha parlato, tra gli altri temi, dell’inserimento dei nuovi acquisti: “Sono ad un buon punto, iniziano a conoscersi, si comincia a parlare di quello che è il nostro calcio, cosa vogliamo offrire nelle partite, conoscere la squadra, secondo me siamo ad un buon punto perché negli allenamento la palla gira abbastanza bene e si va anche con i ritmi giusti perché bisogna andare forte in molte fasi della partita. Quando ci annullano con la pressione bisogna ritrovare lo schema giusto per sterzare dall’altra parte, forte e continuo, stando sempre corti per poi riconquistarla alti”. Poi su Kvaratskhelia, rimasto a secco nelle ultime ore dopo aver siglato tre gol nelle prime due: “Sono cose normali, dipende anche dalla forza dell’avversario, della condizione in quel momento, è uno che viene da un paese differente, abituato a cose diverse, un po’ di conoscenza serve sempre, per trovare la scorciatoia all’adattamento si bruciano più energie e ti manca qualcosa. Sono periodi, il rodaggio bisogna farlo”.

Foto: Twitter Napoli