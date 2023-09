Spalletti: “L’emozione? Domani ci sarà quando ascolterò l’inno”

Luciano Spalletti non ha nascosto la sua grande attesa per l’esordio di domani sera: “Sono emozionato e domani l’emozione ci sarà quando ascolterò l’inno, non ci sono dubbi. Questa cosa mi darà lo slancio necessario per stare su questa panchina. I calciatori li ho scelti io, non me li ha indicati nessuno e voglio la risposta corretta. Per questo motivo sono tranquillo, voglio le risposte giuste dai giocatori che ho scelto”.

Foto: Instagram Italia