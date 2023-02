Spalletti: “L’Eintracht è una squadra forte. E’ più abituata di noi nelle gare da dentro o fuori”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Sassuolo.

Queste le sue parole: “Stasera siamo stati sintetici nelle cose da fare, siamo stati veloci, qualitativi nel far circolare la palla e nell’andare a creare occasioni. Secondo me abbiamo sofferto un paio di volte perché il Sassuolo è allenato bene e gioca un bel calcio, per cui non puoi avere la supremazia 90′ e ogni tanto devi soffrire. Nella ripresa poi siamo entrati bene, creandoci più volte la possibilità di fare il 3-0. E viene fuori che la squadra ha fatto una prestazione da squadra super matura, super attenta, vogliosa. Stiamo vivendo un buon momento, ma nessuno ha la presunzione di andare più morbido e questi sono segnali importanti per il futuro”.

Sull’Eintracht: “L’Eintracht è una squadra forte, fortissima, che ha calciatori velocissimi e ripiega bene col 5-4-1, riattaccando poi gli spazi con velocità e con gente tecnica. E’ una squadra abituata a giocare per la singola partita, vuol dire che è più abituata di noi a giocare per il dentro o fuori: l’anno scorso si è fatta un’esperienza, giocando la finale d’Europa League. Ed è un po’ quello che stiamo provando a fare noi. A volte la testa ragiona in maniera un po’ computerizzata, avendo questo vantaggio fa i calcoli del vantaggio che c’hai ed è una cosa che non bisogna fare. Dobbiamo affrontare ogni partita come se fosse quella decisiva. L’atteggiamento di affrontare tutte le partite come singola partita ci abitua ad essere sempre con la mentalità nelle gare da dentro o fuori”.

Foto: twitter Napoli