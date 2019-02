Spalletti: “Le inseguitrici non ci preoccupano. Eintracht? Noi più esperti. Su Icardi…”

Queste le parole di Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina: “Abbiamo preparato la sfida per quello che era il tempo a nostra disposizione, adesso guarderemo a qualche recupero e ci metteremo dentro qualche notizia sulla Fiorentina, che è una squadra in eccezionale condizione. Sono ordinati e compatti, sanno aspettare e ripartire velocemente. È un momento difficile per affrontarli. L’Eintracht? Sono forti, ma nel nostro Dna deve esserci la ricerca di competizione, il volersi misurare con squadre di questo tipo. Abbiamo più esperienza perché abbiamo affrontato più squadre in Europa. Abbiamo maturato che dobbiamo dare il massimo per raggiungere risultati. Perisic e Nainggolan sono tra questi, ma ce ne sono anche altri e bisognerà recuperare anche qualcuno nel reparto offensivo perché siamo contati. In futuro ci saranno partite ravvicinate perché la Coppa ti obbliga a questo. Crescere ancora? Ne ho la certezza che si possa fare meglio e che siamo sulla strada giusta. Le inseguitrici? Sono ottimista perché la squadra sta bene, sapevamo che contro queste squadre bisognava confrontarsi dall’inizio. Le squadre che ci inseguono sono quelle che ci aspettavamo, non siamo preoccupati e accettiamo la competizione. Quando io allenavo la Roma, eravamo 25 punti avanti all’Inter, siamo partiti da lì. Adesso lottiamo con loro ed è un traguardo raggiunto. Spero che Keita migliori, che ci faccia capire quanti giorni ci farà aspettare. Stesso discorso per Icardi, che rientri in gruppo. Il resto della squadra sta facendo tutto in maniera corretta, possiamo migliorare in fase offensiva. Joao Mario e Candreva hanno le qualità per poter far gol. Vecino può dare mano sia in fase difensiva che in quella offensiva con i suoi inserimento. Brozovic ha un bel tiro a giro e possibilità di far qualche gol in più da fuori area. Mi aspetto di più in funzione del gol“, ha chiuso Spalletti.

Foto: Twitter ufficiale Inter