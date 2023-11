Spalletti: “La squadra mi è piaciuta nel secondo tempo, non nel primo. Jorginho calcerà anche il prossimo rigore”

Luciano Spalletti, CT della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sulla Macedonia del Nord.

Queste le sue parole: “Per quello che mi riguarda, il pezzo migliore è il secondo tempo, non il primo. La squadra mi è piaciuta nel secondo tempo. Poi ha abbassato il livello di guardia e questo non deve succedere, però poi non ci sono i presupposti per riaprirla sul 3-0. Poi però succede che battono quel calcio d’angolo su cui avevo chiesto attenzione… Volevo vincere la partita col fraseggio, col gioco, e abbiamo pagato dazio sulla fisicità in occasione del 3-1. Poi la casualità del secondo gol che ci conferma di pagare dazio appena abbassiamo un attimo la tensione”.

Come sta Jorginho? “Sta bene perché ha fatto una grande partita, perché ha vinto una partita delicata. Gli ho detto che calcerà anche il prossimo e lui mi ha detto di sì”.

Uomini forti, destini forti… “Questi ragazzi ce l’hanno questa cosa qui, queste partite rivelano il livello di personalità. Dopo il 3-2 mi aspettavo di soffrire, che si mettessero a cuccia. E invece sono tornati a macinare metri, a ribaltare le azioni. Perché poi al di là dei gol che sono anche di bella fattura si sono costruite altre opportunità importanti”.

